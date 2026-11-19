Cali

Desde este jueves 19 de noviembre, las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali podrán iniciar el proceso para acceder a los bonos de $50 millones destinados a la compra de vivienda nueva. La convocatoria está dirigida a quienes habitaban inmuebles que colapsaron, fueron demolidos o ya cuentan con aprobación para demolición.

El alcalde Alejandro Éder, explicó que la estrategia contempla una primera priorización para los hogares de menores ingresos, es decir, que cerca de 200 familias serían beneficiadas inicialmente.

A través de una feria de vivienda, que se desarrolla en el centro Cultural de Cali, los damnificados podrán conocer la oferta de constructoras, recibir asesoría financiera y avanzar en el proceso de adquisición de inmuebles nuevos tipo VIP o VIS.

“Vamos a iniciar con una priorización. Primero, las familias que tienen ingresos de cuatro salarios mínimos o menos. Aquí se van a encontrar con distintas constructoras y la idea es que puedan comprar una vivienda VIP o VIS nueva del inventario existente en Cali. Si encuentran la casa que les gusta, con el bono y el cierre financiero, pueden acceder a la vivienda tan rápido como el lunes o martes de la semana entrante”, señaló el mandatario.

La feria contará también con entidades financieras, cajas de compensación, aseguradoras y el Fondo Milagro, que acompañarán el proceso para facilitar el acceso a los recursos. El alcalde también indicó que avanzan en ayudas alimentarias para los hogares afectados por la emergencia.

“Nosotros con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y la Alcaldía, montamos un fondo para darles tarjetas que pueden llevar a cualquier supermercado y comprar lo que desean. En esta primera etapa, el beneficio será para alrededor de 21.000 familias que están por fuera de sus viviendas. También estamos trabajando para ampliar esta ayuda a otros hogares registrados en el RUFE que, aunque no tuvieron que salir de sus casas, sí vieron afectados sus ingresos”, indicó Éder.

Por último, el alcalde confirmó que a este programa de asistencia alimentaria se sumarán los recursos recaudados durante el partido amistoso entre Colombia y Chile, disputado el pasado 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.