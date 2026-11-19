Transmetro anunció su plan de operación para este sábado 21 de noviembre, cuando Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, en el estadio Metropolitano. Para facilitar la movilidad de los asistentes, el sistema dispondrá de servicios troncales adicionales de la ruta R1, que saldrán desde la estación Joaquín Barrios Polo - Gases del Caribe, en sentido sur-norte, de acuerdo con la demanda de pasajeros.

La entidad también informó que las rutas expresas R10 y S10 tendrán horarios especiales durante la tarde. La primera operará de 10:30 a. m. a 3:23 p. m., mientras que la segunda prestará servicio de 11:07 a. m. a 4:00 p. m. El resto de las rutas troncales y alimentadoras mantendrá su horario habitual, de 5:00 a. m. a 9:30 p. m.

Cambios en la ruta A6-6 Ciudadela

Debido a los cierres viales autorizados para el evento deportivo, Transmetro implementará un desvío en la ruta alimentadora A6-6 Ciudadela durante toda la operación de este sábado. El recorrido tendrá como nuevo punto de transbordo el paradero ubicado en la calle 45 con carrera 5B, a un costado de la estación Buenos Aires.

Con esta modificación se omitirán varios paraderos habituales, entre ellos los ubicados en la estación Joaquín Barrios Polo, la avenida Las Torres y diferentes puntos de los barrios del sector. Por esta razón, la entidad recomienda a los usuarios consultar previamente el recorrido y recargar sus tarjetas para evitar filas al finalizar el encuentro.

Alternativas de transporte para los visitantes

Transmetro también tendrá disponibles otras alternativas para quienes visiten la ciudad durante la final. La ruta A3-31 Aeropuerto conectará la terminal aérea Ernesto Cortissoz con el Portal de Soledad, desde donde los pasajeros podrán acceder a los demás servicios del sistema.

Asimismo, el Baq Tour, bus turístico de dos pisos, operará viernes, sábado y domingo con salidas a las 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m. desde el Gran Malecón, sector Puerta de Oro. Por su parte, la Ruta Chévere funcionará sábado y domingo, de 11:40 a. m. a 5:30 p. m., con recorridos por sitios como la Ventana al Mundo, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho.