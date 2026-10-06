Grave accidente en la vía Cordialidad: un conductor murió y otro resultó herido

Impactantes imágenes dejó un accidente de tránsito en la vía Cordialidad kilómetro 4, entre Cartagena y Bayunca, donde lamentablemente un conductor resultó muerto.

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Información conocida por Caracol Radio, permitió establecer que un furgón de placas LZN 892 y un vehículo tipo sedán Kia Picanto de matrícula LMN 915, chocaron de manera aparatosa llevando la peor parte quien manejaba el automotor de carga.

Preliminarmente lo que relataron testigos, es que se habría configurado una invasión de carril, y por la velocidad en la que se desplazaban ambos actores viales, las consecuencias fueron trágicas.

El suceso provocó largas filas de carros, debido al cierre realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para el procedimiento de inspección judicial.