Bebé de 5 meses habría sido golpeada por su padre en Itagüí: permanece en estado crítico

Itagüí, Antioquia

Una bebé de apenas cinco meses permanece hospitalizada y con pronóstico reservado luego de sufrir múltiples lesiones que, según las autoridades, habrían sido ocasionadas por su propio padre en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

La menor ingresó a una clínica del municipio con varios golpes, entre ellos lesiones en la cabeza que comprometían seriamente su estado de salud. Debido a la gravedad de las heridas, el personal médico tuvo que realizar procedimientos para estabilizarla y actualmente continúa bajo atención especializada.

Captura e investigación

Por este caso fue capturado un hombre de 31 años, señalado como el padre de la bebé. La detención se produjo luego de una alerta y de la intervención de la Policía Nacional. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Mientras avanza el proceso judicial, la Alcaldía de Itagüí informó que activó la ruta integral de atención para proteger a la niña y acompañar a su madre. La atención incluye apoyo psicológico, jurídico y social, además de las medidas necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor.

“Rechazamos desde la alcaldía hechos como este en contra de los niños, niñas o adolescentes e invitamos a toda la ciudadanía a informar en tiempo real para evitar que situaciones como estas se presenten”, indicó Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí.

La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier señal de violencia contra niños, niñas y adolescentes y recordó que una alerta oportuna puede evitar que una situación de maltrato escale y ponga en riesgo la vida de un menor.