Después de 15 años, Pontezuela cuenta con nuevos andenes

Medellín, Antioquia

Después de más de 15 años de espera, los habitantes de Pontezuela, en Rionegro, cuentan con nuevos espacios para caminar y movilizarse de manera más segura por su sector. Esto se debe a que la Administración Municipal entregó 580 metros lineales de nuevos andenes, una intervención que representó una inversión de 700 millones de pesos, fue ejecutada durante tres meses y beneficia aproximadamente a 2.500 personas.

Para la comunidad, la obra responde a una necesidad que se había hecho cada vez más evidente debido al crecimiento de la población y al tránsito constante de peatones y vehículos por la zona. Y es que durante años, la situación generaba dificultades de seguridad, en especialmente para niños, adultos mayores y personas con dificultades cognitivas.

“Desde hace más de quince años esperábamos estos andenes. Hacían mucha falta por la seguridad, tanto de los conductores como de los peatones. Es una vereda que ya está muy poblada y era indispensable contar con estos espacios”, aseguró Hugo de Jesús Alzate Castro, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Pontezuela.

La entrega de la obra contó con el acompañamiento del alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, quien participó en el acto de inauguración, el corte de cinta y un recorrido por los nuevos andenes junto a los habitantes del sector.

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La obra hace parte de La Ciudad del Bienestar, una apuesta que también se construye a través de intervenciones que transforman los espacios donde las personas viven, caminan y desarrollan sus actividades cotidianas. Con estos nuevos andenes, Pontezuela da un paso hacia una movilidad más segura y accesible, y convierte los largos años de espera en una obra que hoy ya disfruta la comunidad.