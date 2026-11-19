El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena reportó 2.262 emergencias atendidas durante los primeros diez meses de 2026. Las intervenciones estuvieron relacionadas principalmente con la presencia de abejas africanizadas, incendios de residuos y de cobertura vegetal, así como situaciones que comprometieron viviendas, establecimientos y redes eléctricas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el balance operativo, las abejas africanizadas fueron el motivo más frecuente de atención, con 703 casos. Le siguieron los incendios de basuras y puntos satélites, con 386 intervenciones; los incendios de cobertura vegetal y en viviendas o establecimientos comerciales, con 230 casos cada uno, y las emergencias por crucetas y transformadores encendidos, que sumaron 199.

El reporte también registra 104 intervenciones por árboles caídos, 89 incendios de vehículos, 58 derrames de combustible, 46 cortocircuitos en viviendas y 36 rescates de animales. A estas cifras se suman 85 rescates acuáticos realizados por el personal de salvavidas durante el mismo periodo.

Solo en octubre, los bomberos atendieron 209 situaciones en las distintas localidades y la zona insular. Entre ellas se reportaron 46 casos relacionados con abejas africanizadas, 36 emergencias por crucetas y transformadores encendidos, 26 incendios en viviendas y establecimientos, y 20 quemas de basuras. También hubo incidentes por árboles caídos, vehículos incendiados, escapes de gas, derrumbes y accidentes de tránsito.

Ante este panorama, la institución insistió en la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y de gas, evitar las quemas de residuos y realizar mantenimiento preventivo a los vehículos. También recordó que los establecimientos comerciales deben contar con equipos de protección contra incendios.

El organismo mantiene su operación durante las 24 horas y pidió a los ciudadanos reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 119.