El director administrativo de Asoportuaria, Carlos González, anunció que dentro de los proyectos más importantes para la entidad el próximo año, es alcanzar un calado de 12.5 metros en el canal de acceso al puerto local.

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Actualmente el canal de acceso tiene un calado de 10.5 metros, lo que permite el ingreso de embarcaciones de gran tamaño y no aligerar cargas en puertos cercanos, como el de Santa Marta y Cartagena.

“Ya no basta el canal de acceso estable a 10.5 como lo tenemos hoy. Necesitamos que esté a 12.5 porque las necesidades que están teniendo nuestros importadores, nuestros exportadores son mayores. Entonces tenemos que hacer que buques con mayor capacidad puedan llegar a Barranquilla mantenernos dentro de ese gran caribe competitivamente”.

Por su parte, el Contra Almirante, Hermann León, director General Marítimo explicó la importancia del puerto local

" Aquí hay clúster de desarrollo industrial muy importante. tenemos el río magdalena que no lo tiene absolutamente nadie es la conexión multimodal perfecto pero las condiciones para llevarlo a un estado perfecto a un estado más eficiente".

Crecimiento en el puerto local

Al tiempo, Manuel Buitrago, presidente y CEO del Puerto de Barranquilla, aseguró que el puerto local este año creció 6%.

" Vemos las cifras de ANALDEX que muestra obviamente cómo viene creciendo la carga general, cómo viene creciendo el acero. Anoche veíamos las cifras de cómo van creciendo las importaciones de manera muy importante para Barranquillas o portuaria viene hablando de que estamos esperando llegar a cerca de 13 millones de toneladas como zona portuaria de Barranquilla. “.

En medio de las conversaciones de este foro se analizó la posibilidad de construir el super puerto.

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