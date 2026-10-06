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06 oct 2026 Actualizado 12:53

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¿Consulta previa exprés?: propuesta del Gobierno enfrenta al Pacto Histórico y Centro Democrático

Sandra Chindoy, senadora del Pacto Histórico y el senador del Centro Democrático, Juan Espinal hablaron en 6AM W sobre la propuesta del Ministerio del Interior que plantea una reforma al procedimiento de la consulta previa en Colombia.

Sandra Chindoy, senadora del Pacto Histórico y el senador del Centro Democrático, Juan Espinal hablaron en 6AM W sobre la propuesta del Ministerio del Interior que plantea una reforma al procedimiento de la consulta previa en Colombia.

Sandra Chindoy, senadora del Pacto Histórico y el senador del Centro Democrático, Juan Espinal hablaron en 6AM W sobre la propuesta del Ministerio del Interior que plantea una reforma al procedimiento de la consulta previa en Colombia.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara presentó las modificaciones que contemplan para la consulta previa entre ellas la digitalización de todos los expedientes represados, eliminación del test de proporcionalidad y un responsable para cada proceso.

Además de esto propone: Digitalizar el 100% de casos represados, permitir que la consulta previa y la licencia ambiental avancen de manera paralela: que ambas se tramiten al tiempo, establecer términos y plazos para el procedimiento, crear un comité de seguimiento para revisar los proyectos bloqueados y emitir alertas, judicializar a quienes, según dice el ministro, usan la consulta previa para “extorsionar”.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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