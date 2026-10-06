¿Consulta previa exprés?: propuesta del Gobierno enfrenta al Pacto Histórico y Centro Democrático

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Sandra Chindoy, senadora del Pacto Histórico y el senador del Centro Democrático, Juan Espinal hablaron en 6AM W sobre la propuesta del Ministerio del Interior que plantea una reforma al procedimiento de la consulta previa en Colombia.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara presentó las modificaciones que contemplan para la consulta previa entre ellas la digitalización de todos los expedientes represados, eliminación del test de proporcionalidad y un responsable para cada proceso.

Además de esto propone: Digitalizar el 100% de casos represados, permitir que la consulta previa y la licencia ambiental avancen de manera paralela: que ambas se tramiten al tiempo, establecer términos y plazos para el procedimiento, crear un comité de seguimiento para revisar los proyectos bloqueados y emitir alertas, judicializar a quienes, según dice el ministro, usan la consulta previa para “extorsionar”.

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