El fútbol fue una de las grandes pasiones de Luis Miguel Piterson Sepúlveda. Desde niño hizo parte de escuelas deportivas y tuvo la oportunidad de jugar en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, en Medellín. Su sueño era convertirse en futbolista profesional, pero ese proyecto no llegó a concretarse.

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Aunque no logró cumplir esa meta, mantuvo la ilusión de ver a su hermano menor llegar al fútbol profesional. Según la información conocida, lo apoyó para que siguiera ese camino y hoy su familiar juega en un club de la Primera División de Nicaragua.

La vida de Luis Miguel terminó de manera violenta la noche del domingo 15 de noviembre, cuando fue atacado con arma de fuego en el barrio La Princesa, en Cartagena.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió hacia las 8:10 p. m. La víctima se encontraba en vía pública cuando fue interceptada por un hombre que, sin mediar palabra, le disparó. Piterson fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

La inspección técnica del cuerpo quedó a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que adelantan las labores correspondientes para esclarecer el homicidio.

Tras conocerse su muerte, amigos y allegados compartieron mensajes de despedida en redes sociales, en los que recordaron su talento para el fútbol y su calidad humana. Sus familiares, por su parte, esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia.