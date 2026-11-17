Un video que comenzó a circular en redes sociales dejó en evidencia el ataque que terminó con la vida de Alex Miguel Guzmán Díaz, conocido en plataformas digitales como ‘Alex Pérez’, ‘Alexa Pérez’ o ‘La Dueña de la Noche’.

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El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la noche del domingo 15 de noviembre, en la calle de El Tancón, sector Rafael Núñez, del barrio Olaya Herrera, en Cartagena. En las imágenes se observa al joven intentando defenderse mientras varias mujeres lo agreden con armas cortopunzantes. Durante el ataque, también se ve a una de ellas lanzarle una botella.

Guzmán, de 28 años, sufrió heridas en el abdomen, la espalda y los brazos. Inicialmente fue trasladado a un centro asistencial en una motocicleta y posteriormente remitido en ambulancia al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció en la madrugada del lunes, luego de sufrir dos paros respiratorios mientras era preparado para una intervención quirúrgica.

Su padre manifestó que desconoce las razones de la agresión y espera que el material audiovisual permita identificar a los responsables. El familiar también contó que Alex se dedicaba al comercio y administraba una página de Facebook en la que compartía publicaciones de servicio social.

Por su parte, la Policía Metropolitana informó que la víctima tenía dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.