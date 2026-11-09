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“Tenemos los votos”: Carol Borda aseguró que volverá a presentar proyecto antiaborto en el Congreso

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, la representante a la Cámara por Salvación Nacional, Carol Borda, reafirmó su compromiso de seguir impulsando reformas legislativas para prohibir el aborto en Colombia.

A pesar de que la iniciativa de reforma constitucional no prosperó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Borda aclaró que esto se debió a la “falta de tiempo” y no a una falta de quórum.

La representante aseguró que “tenemos los votos y la voluntad en la Comisión Primera de Cámara, que es donde dimos la discusión”.

El proyecto de acto legislativo, del cual Borda es coautora, busca modificar el artículo 11 de la Constitución política de Colombia para que declare explícitamente que la vida comienza en el momento de la concepción.“ El artículo 11 de la Constitución dice: ‘El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte’. Aquí decimos: ‘El derecho a la vida desde la concepción es inviolable, no habrá pena de muerte’”, detalló.

Para Borda, esta decisión debe darse en el Congreso de la República y no ser definida únicamente por “cinco magistrados en la Corte Constitucional”. Argumentó que la Corte no legisló, sino que despenalizó, por lo que el legislativo mantiene toda la legitimidad para debatir el tema.

Causal de violación

En la misma línea, la congresista cuestionó el marco jurídico actual, señalando que en Colombia se permite abortar hasta los seis meses de gestación sin condiciones, y hasta los nueve meses bajo las tres causales establecidas.

La representante criticó el uso de la causal de violación para justificar las interrupciones del embarazo. Según dijo: “Yo soy de las que cree que no existe derecho a acabar con la vida del no nacido. Hay una discusión que no se ha dado respecto al aborto por violación. Y es que el aborto, por ejemplo, en Bogotá, en el 2019, el aborto por violación fue 13 vs. 5.600 que abortaron por la causal de salud mental. Entonces no podemos usar la causal violación para justificar el resto de abortos”.

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