“Solo el 6% de los micronegocios tiene RUT”: Cathy Juvinao sobre la Reforma Tributaria

Catherine Juvinao, congresista representante del Partido Verde, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga en ‘Sin Anestesia’ donde abordó varios temas sobre su papel como congresista tanto en el gobierno pasado como en este nuevo Gobierno, dentro estos temas, habló sobre la nueva reforma tributaria que aprobó el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“La primera que yo le quitaría es el IVA a las verduras y a los alimentos. Porque no lo van a poder devolver. Eso de efectiva no va a funcionar. Posible. La factura electrónica solamente está como en el 40% de los comercios en Colombia y en la ruralidad. El tendero que vende el manojo de eso. El 6% de los micronegocios tiene RUT”. Juvinao sobre el IVA en alimentos como el café, las verduras y las frutas.

Además, dijo que se podría hacer lo que el gobierno de Duque hizo cuando ocurrió la pandemia, que es compensar el IVA, “el gobierno hace un cálculo y dice las personas entre el decir uno y tres, más o menos, se gastan al mes tanto del IVA y se les devuelve como si fuera una renta, como un subsidio”. Confirmó Cathy frente a su desacuerdo con la implementación del IVA.

Por otro lado, se refirió a que esta Reforma, va a afectar directamente a la clase media, debido a que son los que generalmente no tienen más ingresos y viven netamente de su salario.

“El asalariado no tiene otros ingresos, pero los ricos no están lo suficientemente grabados también en este país, en Colombia tenemos un esquema tributario al revés. Ordeñamos a las empresas y, mejor dicho, creamos el peor clima para hacer negocios porque tenemos una de las tarifas de renta más altas de las empresas. Colombia tiene creo que la tarifa de renta más alta es de la OCDE”. Afirmó Catherine sobre el esquema tributario.

De la misma forma, hace énfasis en los CDT´s, que afectaría directamente a la clase media debido a que “hoy le cobran un porcentaje que ahora va a ser el doble... hoy uno tiene que darle al Estado 100 mil, con la reforma se va a duplicar si tú si tus rendimientos son 500 mil pesos te va a tocar dar 200 mil entonces ¿por qué maltratar tanto una de las pocas herramientas de ahorro que tiene la clase media, no me parece".

La representante a la Cámara, cerró comentando que esta nueva reforma esta con muchas inconsistencias debido a que los que deberían pagar impuestos, son las grandes empresas y no los negocios pequeños, “en Colombia, 24 millones de personas trabajan y solo 2 millones pagan impuestos”. Comentó Juvinao.

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