“Cada plenaria es un show distinto”: Carol Borda por polémicas en el Congreso

Carol Borda, representante a la cámara por el Partido Salvación Nacional estuvo en la sección Sin Anestesia del programa La Luciérnaga, donde habló de diferentes temas como su activismo político, el aborto y las discusión que se han salido de tono en el Congreso.

Lea también: “Tenemos los votos”: Carol Borda aseguró que volverá a presentar proyecto antiaborto en el Congreso

¿Qué está pasando en el Congreso?

La representante indicó que hay discusiones de discusiones, “yo recuerdo un congresista que le llamó mascota a otro congresista negro, y también dijimos, hey, eso no se hace. Solamente porque ese negro era de derecha y no de izquierda”, aseguró.

Indicó que: “La intención de manifestar indignación, victimismo para romper el momento normal de una plenaria, eso sigue pasando siempre. Yo soy de no dejar que se instalen narrativas, ni dejar que quedó la posición mayoritaria, como son muchos, y entonces juegan a que tú eres el facho antiderechos, entonces nos quedamos todos callados y no. Yo soy una, pero soy de las personas que no se va a quedar callada cuando dicen que aquí se están violando derechos, que son unos acosadores, que aquí quieren acabar con la vida de otras mujeres”.

Afirmó que hay niveles de niveles donde cada plenaria es un show distinto.

¿Cómo serán las votaciones?

Frente a las votaciones por proyectos como la reforma tributaria o proyecto de rescate económico, la representante indicó que se siente completamente identificada 100% con la reducción del Estado y tiene bastantes dudas con lo que tiene que ver con impuestos.

“Soy de la postura de no más impuesto, yo estoy dispuesta a escuchar las posturas, pero creo que hay más fuentes de ingreso que debemos estudiar”, concluyó.

Vea la entrevista completa aquí:

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: