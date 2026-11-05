Le ha hecho un daño muy grande a la izquierda; la instauró como anacrónica: Juvinao sobre Petro

En la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, habló en los micrófonos de Caracol Radio, en la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga, la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde Catherine Juvinao, quien se refirió a diversos temas coyunturales del país, entre ellos el papel que ha desempeñado el expresidente Gustavo Petro en la percepción que se tiene en algunos sectores de la nación sobre la izquierda colombiana.

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“Petro le ha hecho un daño muy grande a la izquierda”

En su primera intervención, Juvinao fue puntual sobre el tema y dejó entre ver que no se le puede catalogar como una política de izquierda debido a que lo hecho por el expresidente Petro en el anterior gobierno la hizo no sentirse netamente representada por ese sector.

La representante, más bien, expresó que se le podría ubicar en “la centro-izquierda”.

“No digo izquierda porque creo que Petro le ha hecho un daño muy grande a la izquierda en Colombia, él le ha instaurado una idea de la izquierda como una izquierda muy anacrónica, anti-empresa, anti-desarrollo, que no puede extraer hidrocarburos, una izquierda, como le dicen, ‘pachamamesca’, entonces no me gusta”, aseveró.

Y agregó, en esa misma línea, que se considera una parlamentaria de centro.

Sin embargo, reconoció que celebro cuando Petro llegó a la Presidencia porque, “quienes militamos desde sectores progresistas, queremos un cambio para Colombia, entonces estábamos muy felices de que por fin hubiese llegado”.

A pesar de lo anterior, contó que aunque era cierto que “más de once millones de personas teníamos la esperanza de que con Gustavo Petro se pudiesen saldar muchas de las deudas históricas que tiene este país, que sigue siendo un país corrupto e inequitativo, fue ni lo uno ni lo otro: más corrupción para dónde, el desastre de la paz total y los grupos armados ilegales”.

“Petro lo que hizo fue tirarse la izquierda”, subrayó.

Escisión presentada por Juvinao al Partido Alianza Verde y nuevo partido

Por otro lado, la representante Juvinao se refirió a la solicitud de escisión que le aprobó la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, con el objetivo de formar un nuevo partido político que, precisamente como sus ideales, se alejara de las bases del petrismo.

“El Partido Verde ya me aprobó la escisión, que es el primer paso. Ahora tiene que aprobar la escisión el Consejo Nacional Electoral (CNE), y estoy en ese proceso, yo estoy prendiendo velitas para que el nuevo partido salga antes de diciembre. Si el CNEl nos aprueba la escisión, ahí sí nacerá un nuevo partido que yo quisiera que fuera como el Partido Demócrata Colombiano. Aquí hay uno que se llama Partido Demócrata, pero no es como el partido Demócrata en Estados Unidos”, dijo.

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Y complementó: “Yo sí creo que a Colombia le hace falta una especie de Partido Demócrata con gente progresista, con gente liberal, que esté a favor de las libertades, de los derechos, que no mezcle la política con la religión, que no le quiera imponer a la gente cómo vivir, cómo manejar su sexualidad, con quién casarse, con quién tener hijos y que, por supuesto, luche contra la corrupción. Eso es el partido que yo quisiera montar y al que voy a invitar a millones de personas cuando, Dios quiera, salga”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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