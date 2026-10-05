Djokovic defiende a Medvedev por su insólita descalificación en las semifinales del Abierto de China. (Photo by Yanshan Zhang/Getty Images) / Yanshan Zhang

¡Insólita situación en las semfinales del Abierto de China 2026! Daniil Medvedev fue descalificado del certamen este lunes 5 de octubre, luego de golpear a un aficionado con un pelotazo en medio del partido frente a Novak Djokovic.

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Cuando el cronómetro del partido marcaba dos horas y 17 minutos de juego, en la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada y después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota hacia un fondo del estadio y la bola impactó en un aficionado.

El tenis dejó paso al revuelo y a una decisión, la de descalificar a Medvedev, que cerró abruptamente un duelo de resistencia. Véalo a continuación:

El serbio sacaba para cerrar cuando llegó el incidente y una victoria cuyo último punto se resolvió fuera del intercambio. A los 39 años, Djokovic será el finalista de mayor edad en un ATP 500 desde la creación de la categoría en 2009.

¿Qué dijo Medvedev sobre su descalificación del Abierto de China 2026?

Daniil Medvedev (n.5) aseguró que el pelotazo que provocó su descalificación expresó su deseo de reunirse con el aficionado para compensarlo de alguna manera.

“Fue un accidente al cien por cien”, afirmó en la zona mixta. Sostuvo que no golpeó la pelota con rabia y explicó que intentaba evitar que saliera de la pista después de que esta regresara botando hacia él.

“Cuando vi el resultado, me sentí horrible”, declaró el ruso, que insistió en que su principal preocupación era el estado del espectador. “Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones... Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera”, añadió.

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¿Qué dijo Djokovic sobre la descalificación de Medvedev del Abierto de China 2026?

Novak Djokovic (n.11) lamentó la descalificación del ruso Daniil Medvedev y afirmó que conoce “esa sensación” por haber vivido una situación similar en 2020.

“También lo siento por Daniil porque conozco esa sensación. En 2020, en circunstancias similares, también fui descalificado. Es horrible”, declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En los octavos de final del Abierto de Estados Unidos de 2020, Djokovic fue descalificado durante su partido contra el español Pablo Carreño después de golpear una pelota que alcanzó en el cuello a una juez de línea.

El seis veces campeón en Pekín explicó que no vio el golpe de Medvedev porque, después de conseguir el punto, se giró para buscar la toalla, y expresó su preocupación por el aficionado. “No sé la gravedad de la lesión. Espero que no sea nada serio... Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de lesionar a nadie”, añadió.

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