Jannik Sinner no jugará más en este año: Este será el nuevo número 1 del mundo

Jannik Sinner da por terminada su temporada por una lesión de rodilla (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images) / Daniele Badolato - Juventus FC

Jannik Sinner confirmó este martes que no volverá a disputar un torneo durante lo que resta de la temporada. El italiano tomó la decisión junto a su equipo médico para tratar los problemas que arrastra en su rodilla derecha.

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“Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí”, explicó el tenista en un video publicado en sus redes sociales.

Una lesión que lo alejó de las pistas

Sinner no disputa un partido oficial desde el pasado 12 de julio, cuando derrotó a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Desde entonces, la lesión le ha obligado a perderse la gira norteamericana, el US Open y los torneos asiáticos.

Ahora tampoco estará en la gira europea bajo techo ni podrá disputar las ATP Finals de Turín, torneo que conquistó en las dos últimas ediciones.

Pensando en 2027

El italiano explicó que la decisión busca priorizar su recuperación y pensar en el futuro de su carrera. “Ahora mismo también necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Haré todo lo posible para volver al 100 %”, señaló Sinner.

Su equipo médico llevará adelante el tratamiento para la inflamación de la rodilla, con el objetivo de que el jugador pueda comenzar su preparación para la temporada 2027 en las mejores condiciones.

Zverev, nuevo número uno del mundo

La ausencia de Sinner también tendrá consecuencias en el ranking ATP. El alemán Alexander Zverev llegará al número uno por primera vez, después de la baja del italiano y reducir la diferencia con el italiano tras sus victorias en Roland Garros y el US Open.