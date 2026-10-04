David Alonso termina quinto en Japón y se acerca al podio: Así quedó la clasificación de Moto2

David Alonso cerró el Gran Premio de Japón con un quinto puesto en Moto2. El piloto del CFMOTO Power Electronics Aspar Team completó las 19 vueltas del circuito de Motegi en 34:16.229, y quedó a 79.5 puntos del español Manuel González, líder del campeonato mundial de la categoría.

Una carrera marcada por la igualdad

Alonso partió desde la sexta posición, pero consiguió avanzar rápidamente en una prueba en la que los primeros pilotos se mantuvieron juntos. El colombiano cruzó la meta en el grupo de punta, aunque no logró encontrar el espacio necesario para luchar por las tres primeras posiciones.

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El español Izan Guevara se llevó la victoria por delante de Tony Arbolino y Filip Salac. Iván Ortolá terminó cuarto, apenas 0,307 segundos por delante de Alonso. Los seis primeros terminaron separados por poco más de dos segundos, demostrando la poca diferencia que hubo durante la carrera.

Después de la prueba, Alonso explicó que su posición durante los primeros metros terminó condicionando el resto de la competencia. El colombiano consideró que tuvo un buen ritmo, pero que mantenerse detrás del grupo desde el comienzo dificultó su intento de acercarse a los líderes.

El quinto puesto le permitió sumar 11 puntos y llegar a 166 unidades en la clasificación del campeonato mundial de Moto2. Alonso continúa en la cuarta posición, pero ahora está a 14,5 puntos de Iván Ortolá, quien ocupa el último lugar del podio con 181,5 unidades.

El colombiano tendrá seis carreras más para intentar alcanzar el tercer lugar antes del final de la temporada. La próxima oportunidad será el Gran Premio de Indonesia, programado para el próximo fin de semana.

Alonso, además, afronta sus últimas carreras en Moto2 antes de dar el salto a MotoGP en 2027, donde competirá con Honda.

Clasificación Mundial de Moto2