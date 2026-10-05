Capturan a joven de 18 años señalado de cometer tres robos armados en Medellín

Medellín

Tras 20 días de investigación y análisis de cámaras de seguridad, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron por orden judicial a un hombre de 18 años, señalado de participar en tres hurtos violentos cometidos durante septiembre en los barrios Buenos Aires, López de Mesa y Laureles–Estadio.

El presunto delincuente empleaba un patrón similar: intimidaba a sus víctimas con arma de fuego para despojarlas de pertenencias de alto valor. El primer caso ocurrió el 2 de septiembre en un centro de estética de Buenos Aires, donde se apoderó de joyas y dinero avaluados en $9 millones.

Modalidad delictiva y devolución de elemento hurtado

Nueve días después, el 11 de septiembre, habría hurtado cadenas de oro valoradas en $12 millones en López de Mesa. Cincuenta minutos más tarde, intimidó a cuatro trabajadoras en Laureles–Estadio para robarles sus joyas, pero ante su reacción, huyó con un computador portátil en una motocicleta.

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Este último hecho se viralizó en redes sociales y dejó un detalle particular: al día siguiente, el equipo de cómputo fue devuelto formateado mediante un servicio de mensajería por aplicación. Con el material probatorio recabado, un juez libró la orden de captura por hurto calificado y agravado.