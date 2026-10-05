Cayó alias Lobo, segundo cabecilla de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia

Valdivia, Antioquia

En una operación conjunta del Ejército, la FAC, la Policía y la Fiscalía, fue capturado alias Lobo, segundo cabecilla de la estructura criminal de las disidencias de alias Calarcá. El operativo se desarrolló en la vereda La Paulina, zona rural de Valdivia, donde también fue detenida su compañera sentimental, alias Samanta. Por ‘Lobo’ se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Ambos procesados fueron trasladados a Medellín para su judicialización. Alias Lobo, quien contaba con más de cuatro años de trayectoria delictiva, es señalado de participar en el desplazamiento forzado de 2.300 personas en Briceño, así como de coordinar extorsiones, homicidios y reclutamiento forzado de menores. Sobre él pesaban órdenes por concierto para delinquir y uso de armas de fuego.

Prontuario de alias Samanta y refuerzo operacional

Por su parte, alias Samanta llevaba aproximadamente dos años en la estructura y es acusada de coordinar extorsiones a comerciantes y campesinos en el norte de Antioquia. Las autoridades recordaron que en julio de 2025 quedó registrada en video portando fusiles en la región. En su contra pesa una orden de captura por concierto para delinquir y tráfico de armas.

Más información Capturan a 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Occidente antioqueño

Con esta captura se debilita la capacidad logística y operacional de la estructura en el departamento. Tras la intervención, las autoridades ordenaron el fortalecimiento de las tropas en la zona por aire y tierra para continuar con las acciones de seguridad contra los grupos armados que operan en la subregión.