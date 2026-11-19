Medellín

Este viernes 20 de noviembre, Envigado se convertirá en el primer municipio del Valle de Aburrá en encender su alumbrado navideño de la temporada 2026. La inauguración oficial estará acompañada de una jornada cultural y musical abierta para toda la comunidad y los visitantes.

La programación comenzará a las 4:00 p. m. con la salida de la Comparsa y la Gran Caravana de la Navidad desde la cancha de la Unidad Deportiva El Dorado. El desfile recorrerá las principales vías del municipio hasta llegar al Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche.

Encendido oficial y programación musical

A partir de las 6:00 p. m. se llevará a cabo el acto central en el Parque Principal para realizar el encendido oficial del alumbrado navideño. El evento contará con una transmisión especial en vivo a través del canal Telemedellín y las redes sociales de la Alcaldía de Envigado.

Finalmente, desde las 7:00 p. m. en adelante, la jornada cerrará con un concierto gratuito en el mismo punto. La cuota musical estará a cargo de los artistas Luis Alfonso, Hebert Vargas y Los Herederos de la Parranda, en el marco de las actividades decembrinas organizadas por la Administración Municipal.