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05 oct 2026 Actualizado 23:40

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Aeropuerto El Dorado reanuda operaciones tras cierre por lluvias en Bogotá

Según la Aeronáutica Civil, las operaciones fueron restablecidas luego de superar la tormenta y recuperar las comunicaciones. La entidad trabaja para reducir las demoras.

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| Foto: Getty Images / Guillermo Legaria

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El aeropuerto El Dorado de Bogotá reanudó sus operaciones luego del cierre registrado por las lluvias de las últimas horas en la capital del país.

Según la Aeronáutica Civil, tras superar la tormenta y restablecer las comunicaciones, se retomaron las operaciones y actualmente se trabaja en la reorganización del tráfico aéreo para recuperar progresivamente las demoras.

La entidad recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, debido a los posibles cambios en los horarios mientras se normaliza la operación.

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