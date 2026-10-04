“Una conexión que nos abre más puertas al turismo”: Char sobre ruta Barranquilla - Nueva York

Barranquilla tendrá una nueva ruta a Estados Unidos. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin confirmó que Nueva York será la nueva conexión directa de la ciudad hacia el país norteamericano.

“Una conexión que nos abre más puertas al turismo, la inversión y al mundo. Y qué importante que esta noticia llegue justo cuando estamos asumiendo el reto de transformar nuestro aeropuerto”, dijo el alcalde Alejandro Char.

El pasado viernes, se inauguró la ruta Fort Lauderdale - Barranquilla que será operada por la aerolinea norteamericana Jet Blue y permitirá tener hasta 160 pasajeros en cada vuelo.

Inspección a obras de modernización del Cortissoz

El alcalde Alejandro Char realizó una visita de inspección a las diferentes obras que se adelantan en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, y reafirmó el compromiso del Distrito en el marco del convenio firmado con el Gobierno Nacional

“Hay mucho trabajo, sí, pero también toda la capacidad y voluntad para que quienes lleguen a Barranquilla encuentren un aeropuerto a la altura de nuestra ciudad, y quienes salgan de ella se lleven siempre la mejor experiencia”, indicó