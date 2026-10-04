“No siembren arroz, no es rentable”: polémica propuesta de minAgricultura

Se ha generado polémica tras una respuesta que dio el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond en la que indica que “no siembren arroz, no es rentable, siembren marañón”, esto tras una crisis que se encuentra pasando el sector arrocero por los efectos del cambio climático.

En Caracol Radio, arroceros del Tolima aseguran que se debe ir replanteando el cultivo de este cereal, debido a que los efectos del cambio climático y la entrada desde el 2030 del producto al país con arancel 0 los va a terminar de quebrar.

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Respuesta de Gustavo Petro:

Ante esta polémica propuesta del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el expresidente Gustavo Petro se manifestó a través de sus redes sociales donde aseguró que: “Esto que dice el ministro de agricultura sobre dejar de cultivar arroz es miserable con el pueblo de Colombia. El arroz es un cereal nutritivo y debemos ir hacia la autosuficiencia alimentaria”.

Cabe destacar que, según cifras de la Gobernación en el Tolima hay cerca de 4.870 productores de arroz ubicados en 11 municipios del departamento que generan empleo y dinámica económica para la región.

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Por otra parte, en el programa Al Campo de Caracol Radio, la Federación Nacional de Arroceros hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura para que adopte medidas de apoyo dirigidas a los productores de arroz, quienes atraviesan una compleja situación económica derivada de los bajos precios de comercialización registrados durante las cosechas de 2025 y 2026, así como de la caída en la productividad ocasionada por la presencia del fenómeno de El Niño.

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