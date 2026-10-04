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04 oct 2026 Actualizado 17:32

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Está desapareciendo el ocio?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Está desapareciendo el ocio?

¿Está desapareciendo el ocio?

¿Está desapareciendo el ocio?

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Casi nadie se aburre ya. Entre el celular, el trabajo y el cansancio, hemos llenado hasta el último minuto vacío del día: ¿Qué perdemos cuando dejamos de aburrirnos, y qué nos está costando no saber estar sin hacer nada?

Para este capítulo hablamos con el filósofo Juan Fernando Mejía; con el escritor Adolfo Zableh; con la psicóloga clínica, Eliza Kratc; con el secretario de cultura de Bogotá, Santiago Trujillo; y con Ana María Salazar, psicóloga clínica y analista junguiana.

Escuche Mis Preguntas en Caracol Radio:

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