Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Está desapareciendo el ocio?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Está desapareciendo el ocio?
¿Está desapareciendo el ocio?
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Casi nadie se aburre ya. Entre el celular, el trabajo y el cansancio, hemos llenado hasta el último minuto vacío del día: ¿Qué perdemos cuando dejamos de aburrirnos, y qué nos está costando no saber estar sin hacer nada?
Para este capítulo hablamos con el filósofo Juan Fernando Mejía; con el escritor Adolfo Zableh; con la psicóloga clínica, Eliza Kratc; con el secretario de cultura de Bogotá, Santiago Trujillo; y con Ana María Salazar, psicóloga clínica y analista junguiana.
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