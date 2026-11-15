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15 nov 2026 Actualizado 16:35

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos sobrediagnosticando los trastornos mentales?

En Colombia y el mundo, los diagnósticos de trastornos mentales se duplicaron en diez años, y las redes están llenas de personas que se reconocen en uno.

¿Estamos sobrediagnosticando los trastornos mentales?

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En Colombia y el mundo, los diagnósticos de trastornos mentales se duplicaron en diez años, y las redes están llenas de personas que se reconocen en uno. ¿Nos estamos creyendo enfermos por lo que vemos en redes, o hoy vamos más al psicólogo que antes?

Para este capítulo hablamos con Laura Ospina, psiquiatra infantil y profesora de la Universidad Javeriana; con la psicóloga clínica Cecilia Zuleta; con Yahira Guzmán, especialista en psiquiatría y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana; y con Gabriel Oviedo, director del departamento de psiquiatría y salud mental de la Universidad Javeriana.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

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