Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué es la batalla cultural?

En Colombia y en varios países, gobiernos de derecha prometen una batalla cultural para recuperar lo que consideran valores tradicionales. ¿Qué es esa guerra cultural y por qué se volvió el centro de la política?

Para este capítulo hablamos con el antropólogo e historiador del arte, Elías Doria; con la exministra de cultura, Mariana Garcés; con el historiador y escritor Juan Esteban Constaín; con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg; con el exministro y exconstituyente, Fernando Carrillo; y con la escritora Piedad Bonnett.

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