Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cuáles son los límites de la memoria humana?

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¿Cuáles son los límites de la memoria humana?

La memoria nos permite almacenar experiencias, aprender y recuperar información que usamos en la vida cotidiana. Sin embargo, no siempre recordamos todo lo que vivimos o aprendemos, y todavía hay muchas preguntas sobre cómo funciona nuestra capacidad para recordar.

En este episodio de Mis Preguntas hablaremos sobre los límites de la memoria humana y qué determina aquello que logramos conservar en nuestra mente.

Escuche Mis Preguntas con Roberto Pombo: