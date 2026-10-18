Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cuáles son los límites de la memoria humana?
En este capítulo, Roberto Pombo se pregunta: ¿La tecnología está cambiando la capacidad de las personas de recordar?
¿Cuáles son los límites de la memoria humana?
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La memoria nos permite almacenar experiencias, aprender y recuperar información que usamos en la vida cotidiana. Sin embargo, no siempre recordamos todo lo que vivimos o aprendemos, y todavía hay muchas preguntas sobre cómo funciona nuestra capacidad para recordar.
En este episodio de Mis Preguntas hablaremos sobre los límites de la memoria humana y qué determina aquello que logramos conservar en nuestra mente.
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