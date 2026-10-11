Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cuál ha sido la relación entre gremios y gobiernos en Colombia?

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¿Cuál ha sido la relación de los gremios y los gobiernos en Colombia?

En menos de un mes, el Gobierno Nacional chocó con dos de los gremios más poderosos del país por la misma razón, quién los dirige.

¿Hasta dónde llega la autonomía de los gremios frente al gobierno de turno?

Para este capítulo hablamos con Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo; con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; con Felipe Rey, profesor de derecho constitucional de la Universidad Javeriana y experto en temas de democracia; con Gabriel Silva, exgerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; y con Carlos Moreno, profesor de ciencias políticas de la Universidad Javeriana.

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