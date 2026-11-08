Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Se salió de control la Inteligencia Artificial?

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La inteligencia artificial ya hace parte de diferentes procesos y sistemas, y su expansión plantea nuevos retos para empresas, gobiernos y ciudadanos. La seguridad, la supervisión y la capacidad de anticipar situaciones inesperadas son algunas de las preguntas que surgen frente a esta tecnología.

En el episodio de hoy de MisPreguntas analizaremos qué desafíos plantea la inteligencia artificial, qué tan preparados estamos para sus posibles riesgos y qué papel tienen las personas y las instituciones en su desarrollo.

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