“Tienen fecha de expiración”: Abelardo de la Espriella a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sucre. Foto: transmisión Presidencia de la República.

Sincelejo

Al término de un consejo de seguridad en Sucre, el presidente Abelardo de la Espriella, envió un fuerte mensaje a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en este departamento. El jefe de Estado aseguró que si no se someten a la justicia, “serán dados de baja como en derecho corresponde”.

Según el presidente de la Espriella, se trataría de alias ‘Felipe’ y alias ‘Sebastián’.

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“Para los cabecillas alias ‘Felipe’ y alias ‘Sebastián’, vamos por ustedes, tienen fecha de expiración, van a saber lo duro que muerde el tigre. Se entregan o los vamos a dar de baja como en derecho corresponde”, sostuvo Abelardo de la Espriella.

Asimismo, advirtió que “cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando son las armas de la República y las leyes del Estado las que se aplican, el pueblo siempre gana”.

Medidas para reforzar la seguridad en Sucre:

El presidente Abelardo de la Espriella, informó que se dispusieron de dos pelotones de Infantería de Marina que “reforzarán las capacidades de seguridad en todo el departamento de Sucre. Asimismo, nuestra Fuerza Pública asumió el compromiso de destinar recursos para mejorar y fortalecer el sistema de cámaras de seguridad, porque la tecnología debe convertirse en una herramienta efectiva para prevenir el delito e identificar a los responsables oportunamente”.

Cabe recordar que, el primer mandatario de los colombianos seguirá su gira por el Caribe colombiano el próximo 3 de octubre, cuando visitará al departamento de Córdoba.