Presidente y gobernadora de Sucre entregan corredor vial que conecta a Sincelejo con Tolú. Foto: suministrada.

En su primera visita oficial al departamento de Sucre, el presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora Lucy García Montes inauguraron el corredor vial que conecta a Sincelejo con Tolú, a través de los sectores de Varsovia y El Delirio.

Durante el acto de entrega, la mandataria departamental destacó la importancia de la obra para la integración territorial de Sucre, al señalar que permite fortalecer la conexión entre Sincelejo, los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo, además de articular dos importantes ejes viales nacionales: la Troncal de Occidente y la Ruta al Mar.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que este tipo de proyectos contribuyen al crecimiento económico de las regiones al facilitar el transporte de productos agrícolas, reducir tiempos de desplazamiento y disminuir costos logísticos para los productores del departamento.

La intervención entregada corresponde a un tramo de 3,2 kilómetros que permitió finalizar un proyecto vial de 12,8 kilómetros en total. La obra tuvo una inversión superior a los 10.200 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

Presidente y gobernadora de Sucre entregan corredor vial que conecta a Sincelejo con Tolú. Foto: suministrada. Ampliar Presidente y gobernadora de Sucre entregan corredor vial que conecta a Sincelejo con Tolú. Foto: suministrada. Cerrar

Además de la pavimentación, fueron construidas 16 obras hidráulicas tipo box culvert y se instaló la señalización necesaria para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en el corredor.

El jefe de Estado felicitó a la administración departamental y a los equipos técnicos y operativos que participaron en la ejecución del proyecto, destacando el impacto que tendrá la obra en la conectividad y el desarrollo de las comunidades de la zona.

La inauguración de este corredor vial marcó el inicio de la agenda oficial del presidente en Sucre, que incluyó un consejo de seguridad y mesas técnicas de empalme con autoridades regionales en la Base de Entrenamiento de la Infantería de Marina, en Coveñas.

La Gobernación de Sucre señaló que continuará impulsando proyectos de infraestructura vial para fortalecer la integración del departamento y dinamizar la economía local.