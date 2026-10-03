Sicarios mataron a ‘Rafita’ mientras departía con amigos en Magangué

Un ataque con arma de fuego terminó con la vida de Rafael Elías Terraza Centeno, conocido por sus allegados como ‘Rafita’, en un sector del barrio Belisario, en Magangué, Bolívar.

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Según las primeras informaciones conocidas sobre el caso, Terraza Centeno, quien tendría 38 años y residente en el barrio Olaya Herrera, permanecía en inmediaciones de la zona destinada a la evacuación de aguas residuales, cerca de la motobomba de Belisario.

El hombre se encontraba compartiendo unas cervezas debajo de un árbol cuando, de acuerdo con las versiones preliminares, llegaron al lugar dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

Las primeras indagaciones apuntan a que se trataría de un hombre y una mujer. Esta última habría estado al mando de la motocicleta, mientras que el acompañante habría sido quien se aproximó a la víctima y efectuó los disparos.

Rafael Elías recibió varios impactos de arma de fuego, al parecer cerca de cinco, por lo que intentó alejarse del sitio para evitar continuar bajo ataque.

Sin embargo, las heridas le impidieron avanzar. El hombre terminó cayendo a pocos metros de donde se encontraba inicialmente, cerca de una silla.

Personas que se encontraban en el sector alertaron sobre lo ocurrido, mientras las autoridades iniciaron las labores correspondientes para establecer las circunstancias del homicidio y dar con el paradero de los responsables que son prófugos de la justicia.

El hoy difunto no reporta anotaciones judiciales.