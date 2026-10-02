Policía de Cartagena capturó a dos presuntos atracadores: un revólver fue incautado

En el marco de las actividades de prevención, vigilancia y control contra los delitos de alto impacto, como el homicidio, la Policía Nacional en Cartagena logró la captura de dos personas conocidas como “Machado”, de 35 años de edad, y “El Menor”, de 18 años, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El procedimiento policial se llevó a cabo en la avenida Pedro Romero, a la altura de la calle 32, donde los uniformados observaron a los dos sujetos movilizándose en una motocicleta. Al notar la presencia policial, estos adoptaron una actitud sospechosa, situación que motivó la realización de un procedimiento de registro a persona.

Durante la verificación, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con seis cartuchos para la misma, elementos que fueron incautados junto con la motocicleta en la que se movilizaban y dos equipos celulares.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de establecer si los capturados estarían relacionados con la posible intención de cometer algún hecho delictivo en este sector de la ciudad.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, alias “Machado” registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2018) y porte ilegal de armas de fuego (2015, 2016 y 2026). Asimismo, alias “El Menor” registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2026).

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares donde se definirá su situación jurídica.

En el marco de la ofensiva institucional contra el porte ilegal de armas de fuego, durante el año 2026 la Policía Nacional en Cartagena ha capturado a 654 personas e incautado 557 armas de fuego, resultados que contribuyen a prevenir la comisión de hechos delictivos y fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.

El comandante de la Estación Virgen y Turística, teniente coronel Juan Sabogal Suárez, destacó, “Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la comunidad a denunciar y cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a quienes incurren en comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”.