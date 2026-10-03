Banda 21 de Enero de Santa Catalina, presente en el preludio de Canapote

La unión entre Cartagena y Bolívar se hizo sentir con música, tradición y cultura durante el preludio de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, realizado en la plaza principal del barrio Canapote, como parte de la agenda de las Fiestas de Independencia 2026.

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Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó con la presentación de la Banda Nueva Generación 21 de Enero, de Santa Catalina, Bolívar, agrupación que puso a bailar y a gozar a los asistentes con los sonidos tradicionales de las bandas de viento del departamento.

El ‘guapirreo’ del público acompañó la presentación de los jóvenes músicos, actuales ganadores del primer lugar en la categoría de menores del Festibandas 2026, quienes demostraron su talento en el inicio de una noche cargada de música, identidad y expresiones culturales.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que la participación de la Gobernación en las Fiestas de Independencia busca fortalecer los lazos culturales entre Cartagena y los municipios del departamento.

“Queremos que las expresiones culturales de Bolívar, de norte a sur, se vivan en cada uno de los eventos de estas fiestas. Invitamos a todos los bolivarenses a participar de los preludios y a sentir a Bolívar desde su capital”, señaló el mandatario departamental.

La presentación también despertó recuerdos y emociones entre los asistentes. Bertha Cañate, habitante de Zambrano, aseguró que escuchar la banda la transportó hasta su municipio y le hizo recordar aquellos momentos en los que disfrutaba junto a familiares y amigos de las tradicionales fiestas patronales.

La participación de agrupaciones provenientes de los municipios busca convertir los preludios en una vitrina para mostrar la riqueza musical y cultural del departamento, integrando las tradiciones de Bolívar a una de las celebraciones más representativas de Cartagena.

La Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), trabaja de manera articulada con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para fortalecer la organización y programación de las Fiestas de Independencia, consolidando una celebración en la que Cartagena y Bolívar se unen alrededor de su historia, música, identidad y tradiciones.