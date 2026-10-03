Aeropuerto de Cartagena recibió visita técnica del Gobierno Nacional

OINAC, concesión encargada de la operación y proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, recibió la visita del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Aeronáutica Civil, la Alcaldía de Cartagena, e INSAMAR, para seguir trabajando en los temas pendientes de cara a destrabar el proceso de evolución de la terminal.

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Resultado de la reunión, y gracias a la disposición y trabajo colaborativo de todas las partes, se logró avanzar en:

- La firma de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Distrital de Cartagena y la ANI para adelantar la cesión de vías, andenes y separadores necesarios para la ejecución de la obra.

- La reubicación de la oficina de taxis, mediante la cesión de un área de espacio público por parte de la Alcaldía de Cartagena. Vale la pena destacar que, una vez formalizada la cesión, el Concesionario dispondrá e instalará contenedores con la dotación y en las condiciones requeridas para el funcionamiento de las oficinas de la asociación, mientras la Alcaldía construye las definitivas.

- La consolidación de una hoja de ruta para la revisión del tema del parqueadero de taxis, que iniciará con una mesa de trabajo el próximo lunes 5 de octubre de 2026, con el fin de presentar el plan de trabajo para las obras de este espacio.

- La determinación de competencia de la ANLA respecto de la modificación de la licencia ambiental y de las medidas compensatorias para la zona de manglar en la que se tiene previsto intervenir como parte del proceso de modernización, así como la indicación de avanzar con una Audiencia Pública Ambiental.

“Desde OINAC celebramos la voluntad de todos los actores involucrados en este proceso; su colaboración y apertura al trabajo colaborativo son y seguirán siendo determinantes para avanzar a buen ritmo y llevar a buen puerto este proyecto de modernización que busca darle a la ciudad una infraestructura aérea que responda a sus dinámicas de crecimiento turístico y comercial ”, indicó Patricia Mejía, Gerente General de OINAC.

Vale la pena resaltar que la obra de modernización está prevista para realizarse en un tiempo estimado de ocho años y es de vital importancia para atender la creciente demanda de viajes desde y hacia Cartagena, toda vez que la capacidad actual de la terminal supera el tránsito promedio de viajeros. En lo corrido de 2026, el Rafael Núñez ha movilizado más de 5,2 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de casi 2% respecto al mismo periodo del año anterior, y espera terminar el año con más de 8 millones de pasajeros movilizados.

Para responder a esta dinámica, el proyecto de modernización liderado por OINAC incorporará un nuevo edificio internacional, ambientalmente sostenible, de 19.593 m², que elevará el área total de la terminal a 44.748 m². Permitirá ampliar la capacidad de atención de 7 a 11 millones de pasajeros, aumentar de 19 a 23 las operaciones por hora y pasar de 11 a 15 posiciones de uso simultáneo, junto con cinco nuevos puentes de abordaje y tecnología Swing Gate.