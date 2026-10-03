Distrito recuperará estadio de sóftbol de Crespo tras recibir predio de Aerocivil

Lo que durante años fue un reclamo de la comunidad de Crespo encontró este viernes una salida institucional. El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, acordaron, a través de la Aeronáutica Civil, avanzar en el comodato del predio por cinco años donde funciona Bongapark, despejando el principal obstáculo jurídico para la recuperación de este tradicional espacio deportivo, recreativo y comunitario.

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Se trata de un lote de más de 6.400 metros cuadrados, propiedad de la Aerocivil, que durante años ha sido utilizado por los habitantes de Crespo como escenario deportivo, espacio de recreación y punto de encuentro comunitario. Allí se ubica el icónico estadio de sóftbol del barrio.

El acuerdo alcanzado durante el recorrido que realizaron el alcalde y la ministra por las obras de ampliación y modernización del aeropuerto Rafael Núñez le da al Distrito el respaldo jurídico necesario para asumir la intervención del predio y proyectar su recuperación integral.

La decisión retoma, además, un compromiso anunciado por el alcalde Dumek Turbay en junio de 2025, cuando, durante una mesa de diálogo con habitantes de Crespo y los distintos actores vinculados a la ampliación del aeropuerto, anunció una gran inversión para transformar el histórico estadio de sóftbol del barrio y sus espacios aledaños.

En aquella oportunidad, el Distrito había advertido que la principal condición para materializar la inversión era precisamente contar con un comodato con la Aeronáutica Civil, debido a que el terreno no pertenece al Distrito. La figura jurídica permitiría a Cartagena disponer legalmente del inmueble durante el período acordado y avanzar en su licitación, construcción y mantenimiento.

Sin embargo, con el Gobierno nacional anterior este trámite nunca se dio. “Hemos pasado del desprecio al aprecio. Fueron dos años y medio esperando destrabar este tema y saldar una deuda pendiente con Crespo, Canapote, Crespito y todos los cartageneros que vienen a practicar deporte en este escenario. Sin lugar a dudas es una gran noticia”, afirmó Dumek Turbay.

De una cancha histórica a un nuevo escenario deportivo

El proyecto contempla la transformación integral del escenario para convertirlo en un moderno complejo deportivo, con condiciones para albergar diferentes disciplinas, competencias y actividades comunitarias.

La definición del uso final del escenario ha estado vinculada a un proceso de diálogo con los habitantes de Crespo. Con el acuerdo alcanzado ahora entre la Alcaldía y la Aerocivil, el proyecto entra en una nueva etapa: la de convertir una reclamación comunitaria de años en una intervención concreta sobre uno de los espacios deportivos más emblemáticos de Crespo.

Los taxistas del aeropuerto por fin tendrán su espacio propio

La solución para Bonga Park se suma a los acuerdos alcanzados durante la jornada para atender también las necesidades de los taxistas que prestan sus servicios en el aeropuerto Rafael Núñez.

En este caso, la Alcaldía acordó ceder un área de espacio público para la reubicación de la oficina de la asociación de taxistas. Mientras el Distrito construye las instalaciones definitivas en el nuevo Bonga Park, el concesionario dispondrá de una solución temporal dotada para garantizar la continuidad de las actividades de los conductores.

Asimismo, la intervención prevista para el parqueadero de taxis fue concertada con ASOAEROTAXCAR, con el propósito de que las obras puedan avanzar sin afectar la operación del servicio ni el trabajo de los conductores.

Así, la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez avanza acompañada de acuerdos con las comunidades y sectores que hacen parte de su entorno inmediato, mientras el Distrito busca que la transformación de la terminal también se traduzca en soluciones para Crespo y para quienes desarrollan allí sus actividades económicas.

La solución de Bonga Park representa, además, el cierre de un capítulo que comenzó con una condición muy concreta: para invertir recursos públicos en la recuperación del escenario, Cartagena necesitaba primero tener seguridad jurídica sobre el terreno. Esa condición, planteada desde 2025, quedó encaminada este 2 de octubre con el acuerdo entre el Distrito, el Mintransporte y la Aerocivil.