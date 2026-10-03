Más de 30 entidades participaron en jornada integral de servicios en Bocachica

El Distrito, en cumplimiento de su misión de llevar soluciones a las comunidades de Cartagena, incluida la zona insular, se tomó la Isla de Bocachica con la estrategia Gobierno al Barrio, que dejó 1673 atenciones.

La jornada se desarrolló a través del Plan de Emergencia Social (PES) -Pedro Romero, en articulación con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la Secretaría del Interior y la Armada Nacional, como una iniciativa priorizada por el alcalde Dumek Turbay.

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Con la Institución Etnoeducativa Acisclo de Ávila como escenario, se desplegó la oferta de la Secretaría de Educación con las Becas Cartagena 500 Años. Además, la Armada de Colombia entregó bienestarinas, y se prestaron los siguientes servicios: consultas de Renta Ciudadana y Colombia Mayor; actualizaciones, inclusiones en el hogar y encuestas nuevas del Sisbén; atención de la Policía Nacional; y orientación jurídica y atención en violencia intrafamiliar, a cargo de la Comisaría Móvil.

Edin de Ávila, líder del Consejo Comunitario de Bocachica, resaltó la importancia de esta iniciativa en beneficio de su comunidad. “Ha sido un día muy fructífero y de mucha satisfacción, porque esto representa bienestar social y comunitario para la población. Gracias a todas las entidades presentes”, dijo.

Atención integral en salud

El Dadis ofreció servicios de salud mental, nutrición, prevención de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), salud sexual, salud infantil, certificación de discapacidad y vacunación canina y felina.

Asimismo, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias brindó enfermería, vacunación, odontología, psicología, medicina general y pediatría, mientras que la Universidad de Cartagena aportó ginecología y pediatría.

Brenda Ahumedo, habitante de la isla, destacó que la jornada fue muy oportuna, pues evitó que los habitantes tuvieran que desplazarse hasta la ciudad para acceder a servicios esenciales. “Traje a mi niña a medicina general y a otras áreas de salud, y le brindaron una buena atención. Agradecemos el apoyo y el respaldo de la administración”, señaló.

Servicios al alcance de todos

Los estudiantes de la institución educativa también tuvieron su espacio de recreación y deporte a través del IDER y la Policía Nacional, y de cultura con la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

La jornada de atención integral además incluyó los servicios de Gestión del Riesgo, Bomberos, Instituto Comunal, Secretaría de Participación y Desarrollo Social y Asuntos Étnicos.

Igualmente participaron el Banco Mundo Mujer, IPS Medicina Integral del Caribe, Distriseguridad, Agencia Pública de Empleo del SENA, Colpensiones, Protección EPS, entre otras entidades.