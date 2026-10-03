Bebé de nueve meses falleció ahogada en Turbaco, Bolívar

Una familia del municipio de Turbaco- Bolívar, atraviesa horas de profundo dolor luego de la muerte de una bebé de apenas nueve meses, quien perdió la vida en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

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El hecho ocurrió el pasado jueves 1 de octubre en una vivienda ubicada en el sector Plan Parejo. Según la información conocida por Caracol Radio, la pequeña permanecía bajo el cuidado de una persona adulta cuando se presentó el incidente.

De acuerdo con las primeras versiones, la menor habría terminado dentro de un pequeño balde que contenía agua. Aunque todavía no están claras las circunstancias que llevaron a la niña a quedar en el recipiente, todo ocurrió en cuestión de segundos y la emergencia no pudo ser evitada.

Tras lo ocurrido, el cuerpo de la bebé fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena, donde fue sometido a los respectivos procedimientos forenses. Estos estudios permitirán establecer con precisión la causa de la muerte y aportar elementos a la investigación que adelantan las autoridades.