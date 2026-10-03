Nairo Quintana cerró su carrera profesional con homenaje en Italia

Nairo Quintana disputó en Italia su última carrera como profesional. Antes del Giro de Emilia, el pelotón le rindió homenaje con un pasillo de honor. El boyacense cierra así 17 temporadas en la élite del ciclismo.

Nairo Quintana disputó este sábado 3 de octubre su última carrera como ciclista profesional en el Giro de Emilia, en Italia. Antes de la salida, todos los corredores que participaron en la prueba hicieron un pasillo de honor con sus bicicletas para despedir al boyacense, quien cruzó entre sus compañeros mientras agradecía el reconocimiento y el cariño recibido. La carrera comenzó en Ferrara y terminó en Bolonia, después de 197,9 kilómetros.

Quintana, que llevó el dorsal 81 en su última competencia, cerró una trayectoria profesional iniciada en 2009 y marcada por sus resultados en las principales carreras por etapas del mundo. El colombiano fue campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, además de conseguir dos subcampeonatos del Tour de Francia y seis podios en las tres grandes vueltas, con victorias de etapa en cada una de ellas.

El Giro de Emilia tuvo además un significado especial para el corredor boyacense, pues fue en esta competencia donde consiguió, en 2012, una de sus primeras grandes victorias en Europa. La organización recordó aquella jornada, cuando Quintana se impuso en el ascenso a San Luca, y destacó que desde entonces su trayectoria contribuyó a cambiar la manera en que se contaba y se vivía el ciclismo colombiano en Europa.

Para su despedida, Quintana utilizó una bicicleta con detalles relacionados con diferentes momentos de su carrera: el rojo de la Vuelta a España, el rosa del Giro de Italia y una línea azul que representa el camino que recorría en bicicleta entre su casa y la escuela cuando era niño. Su palmarés también incluye dos títulos de la Tirreno-Adriático, además de victorias en la Volta a Catalunya, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía, entre otras carreras.