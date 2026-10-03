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03 oct 2026 Actualizado 13:24

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Tunja

Boyacá refuerza seguridad durante la semana de receso

Policía y Ejército ampliarán su presencia en zonas turísticas, terminales y corredores viales del departamento.

Celebran 202 años de aniversario del Colegio de Boyacá

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La Gobernación de Boyacá anunció un dispositivo especial de seguridad para la semana de receso escolar, que se extenderá del 2 al 13 de octubre, con refuerzo de la Policía en zonas turísticas y rurales.

Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Boyacá, explicó que se fortalecerán las unidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes. «...Tendremos un fortalecimiento en las unidades de protección a la infancia y la adolescencia, de turismo y además un fortalecimiento de nuestros carabineros para cubrir las zonas rurales...», señaló.

El operativo contempla presencia adicional en ciudades y municipios donde se concentran visitantes durante esta temporada, especialmente en terminales de transporte, parques y sectores cercanos a establecimientos educativos que pueden convertirse en puntos de encuentro de niños y adolescentes. Según Pico, se busca desplegar «...capacidades especiales en estas zonas turísticas...» y reforzar la vigilancia en puntos considerados estratégicos durante el periodo de descanso.

La estrategia también incluye campañas de prevención frente a delitos que pueden afectar a menores de edad, entre ellos la trata de personas y la violencia intrafamiliar. La secretaria de Gobierno hizo un llamado a la comunidad para reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo. «...Todos nosotros estamos llamados a denunciar cualquier tipo de situación o amenaza que pueda poner en riesgo a nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento de Boyacá...», afirmó.

El dispositivo será complementado con puestos de control del Ejército Nacional y la Primera Brigada en las principales vías de entrada y salida del departamento.

Pico indicó además que la Gobernación mantiene hasta 400 millones de pesos en recompensas por información que permita anticipar o esclarecer delitos. «...Continuaremos en zonas principales, estaremos en los terminales también haciendo estas campañas de prevención ante cualquier tipo de hecho que pueda amenazar la seguridad de nuestros niños...», puntualizó.

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