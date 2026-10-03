Hombre de 31 años muere tras ser herido con arma cortopunzante en Canapote

Cerca de 30 vehículos y 300 simpatizantes del No protagonizaron una caravana que partió desde el barrio Canapote y recorrió los principales barrios de la zona sur oriental de Cartagena.( Caracol Radio )

Un hombre de 31 años, identificado como Diomedes de Jesús Escalante Miller, murió luego de resultar herido con un arma cortopunzante durante una riña registrada en el barrio Canapote, en Cartagena.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 11:15 de la noche del 2 de octubre de 2026, cuando se habría presentado un caso de intolerancia que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

Escalante Miller, natural de Cartagena, sufrió una herida de gravedad y fue trasladado de inmediato a un centro médico del sector para recibir atención. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió la riña y determinar quién sería el responsable de la agresión.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán recopilar elementos materiales probatorios y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.