Fundación Grupo Social presenta en Cartagena su visión integral de las microfinanza

La Fundación Grupo Social y sus empresas participan en SUMMIC 2026, cumbre latinoamericana de microfinanzas que se desarrolla en Cartagena, con una propuesta orientada a acompañar de manera integral a micro y pequeñas empresas en diferentes etapas de su desarrollo.

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La organización, que cuenta con más de 115 años de trayectoria, explicó que su enfoque de las microfinanzas va más allá del acceso al crédito e integra herramientas de financiación, fortalecimiento empresarial, innovación y protección. Esta estrategia se desarrolla a través de Banco Caja Social, Banco W, Entre Amigos, la Gestora de Proyectos Empresariales y Colmena Seguros.

“Entendemos las microfinanzas como una herramienta de desarrollo. El acceso a recursos es importante, pero el verdadero impacto ocurre cuando esos recursos permiten fortalecer un negocio, generar ingresos, enfrentar riesgos y encontrar nuevas oportunidades”, afirmó Juan Carlos Gómez Villegas, presidente de Fundación Grupo Social.

Entre las capacidades presentadas se encuentra la de Banco Caja Social, que cuenta con cerca de 2,4 millones de clientes, incluidos más de 553.000 MiPyMes. En 2026, el ahorro de sus clientes alcanzó $9,8 billones y su producto Alcancía Digital superó las 158.000 cuentas activas, con un saldo de $294.000 millones.

Por su parte, Banco W, del cual Fundación Grupo Social posee el 51 %, registraba a junio de 2026 más de 158.000 clientes del segmento micro, ampliando la cobertura de la organización entre pequeños empresarios.