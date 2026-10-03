Criss y Ronny presentan el mix oficial de ‘Con + Fé’, su tercer álbum

Criss y Ronny presentaron el mix oficial de “Con + Fé”, una producción que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera y sirve como adelanto de lo que será su tercer álbum de estudio, previsto para lanzarse oficialmente en 2027.

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El proyecto nace bajo una idea que representa el momento actual de los artistas: conservar la esencia, la disciplina y las ganas de hacer música que han caracterizado su trayectoria, pero incorporando la fe como uno de los conceptos centrales de esta nueva propuesta.

“Con + Fé” contará con aproximadamente 12 canciones y reúne en su proceso creativo a diferentes artistas y compositores, entre ellos Killaboyz, Bobby Sierra, Dandy Bway y Young F, quienes participaron en la composición de las canciones.

La producción musical estuvo a cargo de Killaboyz, Criss y Ronny, Yander Producer y Jey. Los videos, por su parte, fueron dirigidos por Jessen Gómez y grabados en siete escenarios de Cartagena, incluyendo lugares como Los Carales, Palmerito Beach y Getsemaní, con el propósito de mantener una conexión directa con la ciudad y su comunidad.

Para los artistas, este lanzamiento también representa una oportunidad para agradecer a quienes han acompañado su trayectoria. “Por medio de la música nos encanta conectar con nuestra comunidad. Esto lo hacemos por ustedes, para que sigan recibiendo un producto de calidad por parte de Criss y Ronny”, expresaron.

Con el lanzamiento del mix, el dúo comienza a revelar los sonidos y la identidad de “Con + Fé”, un álbum con el que busca mostrar su evolución artística sin apartarse de la esencia que ha acompañado su carrera y que tendrá su lanzamiento oficial durante 2027.