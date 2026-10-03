Mr. Black convirtió el Preludio de Canapote en escenario para su nuevo videoclip

El Preludio de Canapote se convirtió este viernes 2 de octubre en escenario de música, fiesta y producción audiovisual, con la presencia de Mr. Black, quien aprovechó la celebración para grabar junto a su público el video oficial de su canción “Unos Vienen, Otros Van”.

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Durante la jornada, los asistentes no solo disfrutaron de la presentación del artista, sino que también participaron en la grabación del videoclip, convirtiéndose en protagonistas de las imágenes que acompañarán el próximo lanzamiento.

La convocatoria había sido realizada por el propio cantante, quien invitó a sus seguidores a llevar pancartas, mensajes y elementos creativos para acompañar la producción y reflejar la energía de las celebraciones populares de Cartagena.

“Quiero que mi gente sea parte de este video. Que cuando lo veamos después podamos decir: esto se grabó en Cartagena, con nuestra gente y con toda esa energía que nos caracteriza”, había expresado Mr. Black.

El encuentro estuvo marcado por la música, el baile y la participación del público, en una jornada que buscó llevar al videoclip parte de la identidad y el ambiente festivo de la ciudad.

Con esta grabación, Cartagena quedó como protagonista del nuevo trabajo audiovisual de Mr. Black, quien incorporó a sus seguidores y escenarios locales en la producción de “Unos Vienen, Otros Van”.