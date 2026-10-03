Declaración en Cartagena pide fortalecer la protección de migrantes y refugiados

Cartagena de Indias fue escenario de la adopción de la Declaración sobre Movilidad Humana de Cartagena de Indias, documento aprobado el 2 de octubre durante la VIII Cumbre Iberoamericana FIO–RINDHCA sobre Movilidad Humana, Desafíos Emergentes, Protección de Derechos y Gobernanza Regional. El pronunciamiento reúne compromisos de instituciones nacionales y subnacionales de derechos humanos frente a los desafíos que enfrentan migrantes, refugiados, desplazados, retornados y víctimas de trata.

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Entre los principales puntos, las instituciones participantes reafirmaron que toda persona en contexto de movilidad humana es titular de derechos, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, y señalaron que las políticas migratorias deben garantizar la dignidad, el debido proceso y la protección judicial.

La declaración también plantea la necesidad de evitar deportaciones y expulsiones sin garantías, así como fortalecer la protección frente a la detención migratoria arbitraria y la separación familiar. De manera particular, se establece que niños, niñas y adolescentes deben contar con garantías especiales.

Otro de los asuntos abordados fue el aumento de la xenofobia y los discursos de odio, además de los efectos que los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental pueden generar sobre la movilidad humana y el desplazamiento de comunidades.

Las instituciones también instaron a los Estados iberoamericanos a garantizar vías regulares de migración, fortalecer los sistemas de asilo y asegurar el acceso a salud, educación, protección social y derechos laborales sin discriminación.

Los compromisos serán desarrollados en un Plan de Acción FIO–RINDHCA, que deberá adoptarse durante el primer trimestre de 2027, con responsables, plazos e indicadores de seguimiento.