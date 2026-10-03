Coosalud autoriza más de 19.000 cirugías durante el primer mes de la nueva interventoría

A un mes de la llegada de la nueva interventoría de Coosalud EPS, la entidad reportó la autorización y destrabe de 19.348 cirugías entre el 28 de agosto y el 2 de octubre. Según la EPS, la gestión ha priorizado procedimientos que permanecían pendientes y casos de alta complejidad, en el marco de las acciones orientadas a garantizar la atención de sus más de 3,3 millones de afiliados.

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Uno de los casos destacados corresponde a un usuario con cardiopatía atendido en Bucaramanga, Santander, a quien se le autorizó una cirugía cardiovascular de alta complejidad cuyo valor supera los $500 millones. Para la entidad, este procedimiento representa la magnitud de algunas de las atenciones que debe garantizar a sus usuarios y el objetivo de evitar que las dificultades financieras se conviertan en barreras para el acceso a los servicios.

“Detrás de cada autorización hay un usuario y una familia esperando una respuesta”, afirmó Felipe Molina Correa, agente especial interventor de Coosalud, quien aseguró que la entidad mantendrá el ritmo de trabajo y realizará seguimiento mediante datos verificables.

La gestión se desarrolla bajo la medida de intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, que designó al nuevo agente interventor el pasado 28 de agosto, y en articulación con las prioridades del Ministerio de Salud y Protección Social.

Coosalud también informó que esta semana realizó un giro superior a $1 billón a su red prestadora, con el propósito de reactivar servicios en diferentes regiones. La EPS reconoció que aún mantiene obligaciones pendientes con clínicas, hospitales y proveedores, cuya atención hace parte de su plan de trabajo.