Policía despliega ofensiva de seguridad en La Boquilla tras hechos violentos en Puerto Rey

Una amplia intervención de las autoridades se desarrolla desde la tarde de este viernes 2 de octubre en el corregimiento de La Boquilla y sus veredas, luego de los hechos registrados durante la noche del jueves en el sector de Puerto Rey, zona rural de Cartagena.

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El operativo, denominado Plan Toma a Localidades o Plan Avispa, cuenta con la participación de cerca de 150 hombres y mujeres de la Policía Nacional, la Armada de Colombia y Migración Colombia, bajo la coordinación de la Administración Distrital.

El dispositivo busca reforzar la presencia institucional, adelantar labores de control territorial, ubicar a los responsables de hechos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad para los habitantes de esta zona del norte de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz, se trasladó hasta La Boquilla para liderar personalmente las acciones y supervisar el trabajo de las unidades desplegadas en el territorio.

“Aquí vamos a estar presentes, con más personal, con mayor capacidad y con más contundencia, ejerciendo el control del corregimiento y sus veredas. Vamos a trabajar para que los delincuentes sean capturados y para devolverle a la comunidad la tranquilidad que tanto merece”, afirmó el oficial.

Durante las primeras acciones fueron incautadas dos armas de fuego y se realizaron diligencias de registro y allanamiento en diferentes puntos del sector. Las autoridades señalaron que las operaciones e investigaciones continúan para establecer responsabilidades y avanzar en la identificación de los actores que estarían detrás de los hechos recientes.

La intervención también ha contado con presencia en calles y puntos estratégicos de La Boquilla, donde comerciantes, residentes y transeúntes han manifestado su respaldo al despliegue institucional.

El coronel Ruiz aseguró que la Policía mantendrá la presencia en el corregimiento y sus veredas y anunció una ofensiva contra las estructuras que afectan la seguridad y convivencia de la comunidad.