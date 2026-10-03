Daniel Quintero asegura que Miguel Quintero es perseguido políticamente

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero aseguró que su hermano, Miguel Andrés Quintero, es víctima de una persecución política, luego de que un juez le impusiera medida de aseguramiento domiciliaria por la investigación sobre contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con Bomberos de Itagüí.

Miguel Quintero fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía. La Fiscalía investiga seis contratos por $17.656 millones y sostiene que dentro del supuesto esquema se habrían apropiado $2.481 millones.

“A mi hermano Miguel lo persiguieron con falsos testigos y sin pruebas para eliminarme de la política. Su batalla no ha sido jurídica, ha sido política”.

Quintero sostuvo que respeta la decisión judicial, pero afirmó que su hermano es inocente y demostrará su posición durante el proceso.

Los testimonios y chats cuestionados

La Fiscalía sustenta parte de su investigación en los testimonios de Misael Alberto Cadavid, exjefe de Bomberos de Itagüí. También hacen parte de la investigación varios chats de WhatsApp. La Fiscalía presentó conversaciones de los grupos “Alternativos”, posteriormente llamado “Amigos”, y “Alternativos grupo de trabajo sin condones”. Según el ente acusador, en esos espacios se hablaba de contratación y Miguel Quintero era mencionado como “Mr. M” o “nuestro jefe”.

Daniel Quintero cuestionó especialmente las declaraciones de los testigos. Aseguró que la defensa encontró conversaciones de una de las testigos con Simón Molina, entonces secretario privado de Federico Gutiérrez, que demostrarían, según su versión, cómo se habría articulado la declaración contra su hermano.

“Las conversaciones de una de las testigos y @simonmolinag secretario privado de Fico que mostraban como se articuló la declaración contra mi hermano”.

También cuestionó contratos que, según afirmó, recibió esa testigo mientras declaraba, la supuesta eliminación de mensajes de su celular y las propiedades adquiridas por otro de los testigos.

“Las propiedades que compró el único otro ‘testigo’ y que muestran realmente a donde se fue la plata”.

El exalcalde cerró señalando que sabía que su actividad política podía traerle consecuencias, pero no esperaba que estas terminaran afectando a su familia.

“Lo que no esperaba era que el costo lo tuviera que pagar mi familia”.