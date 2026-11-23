La situación financiera de Afinia volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una respuesta del Gobierno Nacional. Esta vez, la gestión llegó desde el Concejo de Medellín, donde 20 de los 21 corporados firmaron una carta dirigida a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso para solicitar que se estudie la posibilidad de asignar recursos a la filial de Empresas Públicas de Medellín a través del Presupuesto General de la Nación.

La iniciativa busca abrir una alternativa de respaldo económico para una compañía que enfrenta dificultades de liquidez y que, de acuerdo con las estimaciones expuestas por los concejales, requiere aproximadamente $800.000 millones para finalizar 2026 y atender sus compromisos financieros.

La solicitud se conoce en medio del trámite de una adición presupuestal que contempla recursos destinados a atender obligaciones del sector energético. En ese contexto, los concejales plantearon la necesidad de evaluar una partida que contribuya a la estabilidad financiera de Afinia y permita garantizar la continuidad del servicio de energía en los cuatro departamentos de la región Caribe donde tiene operación.

El concejal Milton Vasco, uno de los impulsores de la propuesta, explicó que la preocupación no se limita a las condiciones de funcionamiento de la filial. También comprende las consecuencias económicas que su situación representa para EPM y, por extensión, para las finanzas del Distrito de Medellín.

El impacto financiero sobre EPM y Medellín

Entre los argumentos presentados en la comunicación al Congreso figura el bajo recaudo de la energía suministrada en algunos sectores. Según el documento, Afinia recibe pagos equivalentes a apenas el 5% del consumo de aproximadamente 170.000 viviendas ubicadas en zonas que no cuentan con redes formales.

A este escenario se suma una cartera cercana a los $420.000 millones por obligaciones pendientes de entidades oficiales. Entre los deudores mencionados se encuentran hospitales, instituciones educativas y acueductos, una situación que incrementa las dificultades de liquidez de la compañía.

Las cifras expuestas por los corporados también reflejan el alcance del problema para el Grupo EPM. Según las proyecciones citadas en la carta, las dificultades financieras de Afinia representan pérdidas cercanas a $1,5 billones anuales para el conglomerado empresarial.

El efecto podría extenderse directamente al presupuesto de Medellín. Los concejales advierten que esta situación se traduciría en una disminución aproximada de $1,3 billones en las transferencias que EPM entregaría al Distrito durante 2027, recursos que hacen parte de las fuentes de financiación de la administración municipal.

De esta manera, el debate sobre Afinia trasciende el funcionamiento de una empresa prestadora de servicios públicos en la región Caribe y se convierte también en un asunto de impacto fiscal para Medellín. La capacidad de EPM para responder por sus compromisos y mantener sus aportes al Distrito está relacionada con el comportamiento financiero de sus filiales.

Los concejales aclararon que la petición al Gobierno Nacional no pretende trasladar indiscriminadamente las obligaciones financieras de Afinia al presupuesto público. La intención, según lo expresado en la comunicación, es promover una salida institucional que permita atender las dificultades de la compañía sin comprometer aún más la estabilidad financiera de EPM.