Más de 14.500 vendedores informales de Medellín acceden a programas de educación, vivienda y crédito. Foto: Secretaria de Espacio Público.

Medellín, Antioquia

Más de 14.500 vendedores informales y sus familias en Medellín han sido caracterizados para acceder a programas de educación, vivienda, salud, generación de ingresos y bienestar social. Como parte de la Política Pública para el Vendedor Informal y sus Familias, impulsada por la Administración Distrital.

La estrategia, que articula a más de 15 dependencias del Distrito y entidades descentralizadas, busca mejorar las condiciones de vida de esta población. A su vez, proyecta ofrecer alternativas para fortalecer su actividad económica y su inclusión social.

Entre los resultados alcanzados durante 2026 se destaca la expedición de cerca de 2.400 autorizaciones para el ejercicio de las ventas informales. La entrega de más de 1.140 becas y créditos condonables a través de Sapiencia y la colocación de aproximadamente 2.500 créditos mediante la Secretaría de Desarrollo Económico.

Más de 1.500 vendedores participaron en actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo. Mientras que 3.780 personas recibieron beneficios en programas deportivos y recreativos del Inder.

La oferta institucional también llegó al ámbito educativo, recreativo y de bienestar

En materia de atención social, más de recibieron paquetes alimentarios y educación nutricional. Sumado a esto, el programa Buen Comienzo atendió a 173 niños menores de 5 años, hijos de vendedores informales y sus familiares.

La estrategia también incluyó acompañamiento a poblaciones con necesidades específicas: 213 vendedores con discapacidad y cuidadores recibieron orientación integral. Al mismo tiempo, 278 fueron asesorados sobre subsidios de vivienda y 502 víctimas del conflicto armado recibieron acompañamiento institucional.

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De acuerdo con el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez Jiménez, la articulación entre las diferentes dependencias ha sido fundamental para acercar los programas institucionales a los territorios y garantizar una atención integral a los vendedores informales y sus familias.

Otro de los espacios de participación fue la celebración del Día del Vendedor Informal, que reunió a más de 6.000 personas y permitió visibilizar la importancia de esta población en la dinámica económica.

Por medio de la política pública, adoptada mediante el Acuerdo 042 de 2014 y reglamentada por el Decreto 0202 de 2022, la Alcaldía de Medellín, continúa con el acompañamiento del Comité Distrital de Atención Integral, instancia que reúne representantes de diferentes sectores y territorios.